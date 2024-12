Orbán po schôdzke s Erdoganom: Je príležitosť ukončiť vojnu a plánovať mier

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Bandic)

Orbán vo videu zverejnenom na Instagrame zdôraznil, že najdôležitejšie je, aby sa teraz každý v Európe spamätal."Maďarské predsedníctvo v Európskej únii sa pomaly končí, a tak sme koncom roka začali veľké dobrodružstvo. Navštívil som pápeža Františka v Ríme a stretol som sa aj s talianskou premiérkou (Giorgiou Meloniovou). Na Floride som diskutoval s prezidentom Donaldom Trumpom, včera som mal dlhý telefónny rozhovor s ruským prezidentom (Vladimirom Putinom) a dnes som v Ankare rokoval s tureckým prezidentom," pripomenul Orbán svoje cesty a rokovania, ktoré označuje ako mierovú misiu.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

Lídri v Bruseli by si podľa maďarského premiéra mali uvedomiť, že vojnová stratégia nemá budúcnosť. Namiesto pokračovania vo vojne by mala Európa pracovať na posilnení svojich obranných kapacít a vytvorení nového bezpečnostného systému so susedmi.

"Pred pol rokom nechcel nikto o mieri ani počuť, ale dnes o ňom už hovoria všetci. Otvorili sme dvere, vecné rokovania sa môžu začať. Je to najväčší úspech maďarského predsedníctva EÚ," uzavrel Orbán.