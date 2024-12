Rumunsko nemá záväzky voči nikomu, tvrdí prezidentský kandidát Georgescu

Calin Georgescu (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexandru Dobre)

Georgescu pred nedeľňajším druhým kolom prezidentských volieb tiež spochybnil účinnosť financovania krajiny Európskou úniou a ozrejmil, že v prípade víťazstva nad stredopravicovou proeurópskou kandidátkou Elenou Lasconiovou bude Rumunsko na prvom mieste. Podľa Reuters by však jeho zvolenie mohlo viesť k izolácii krajiny a k strate kľúčovej podpory Ukrajiny vo vojne s Ruskom.

Rumunské vojská sa presúvajú k hraniciam s Moldavskom (Zdroj: Telegram)

Od začiatku ruskej vojny na Ukrajine Rumunsko pomohlo vyviezť milióny ton ukrajinského obilia cez svoj čiernomorský prístav Konstanca, vyškolilo ukrajinských pilotov stíhačiek a darovalo Kyjevu batériu protivzdušnej obrany Patriot. To všetko sa v prípade víťazstva zastaví, povedal Georgescu. "Je nepredstaviteľné, aby bola vedľa nás uprostred Európy vojna, takže prioritou určite bude túto vojnu na Ukrajine okamžite zastaviť," dodal.

Na otázku agentúry Reuters, či podporuje záväzok NATO o investovaní dvoch percent HDP ročne do obrany, odpovedal, že "je to druhoradé" a že ho táto záležitosť nezaujíma. "Záujmom rumunského ľudu je byť šťastný a (on) nemôžu byť šťastný, keď sa míňajú peniaze na iné veci. Ak je NATO zamerané na obranu, tak by sa malo zameriavať na obranu. Verím však v jednu vec. Rumunsko nemá záväzky voči nikomu," vyhlásil Georgescu.