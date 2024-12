Prepočítaním hlasov vo voľbách v Rumunsku sa nič nezmenilo, tvrdí šéf komisie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Marco Di Marco)

BUKUREŠŤ - Prepočítaním 9,46 milióna hlasov odovzdaných v prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa v Rumunsku konali 24. novembra, sa nezistili veľké rozdiely v porovnaní s výsledkami oznámenými bezprostredne po hlasovaní. Podľa agentúry Reuters to v pondelok uviedol predseda rumunskej ústrednej volebnej komisie Toni Grebla.

"Z informácií, ktoré mám, prepočítavanie... nevykazuje žiadne významné rozdiely," uviedol Grebla pre súkromný televízny kanál Digi24. Prepočítanie hlasov z prvého kola nariadil Ústavný súd, ktorý by mal v pondelok popoludní oficiálne potvrdiť alebo nepotvrdiť výsledky prvého kola prezidentských volieb. Ak ich odobrí, víťaz prvého kola - málo známy krajne pravicový obdivovateľ ruského prezidenta Vladimira Putina - Calin Georgescu bude v druhom kole hlasovania v nedeľu 8. decembra súperiť so stredopravou kandidátkou Elenou Lasconiovou. Úrady v Bukurešti tvrdia, že do prvého kola prezidentských volieb v Rumunsku významným spôsobom zasahovalo Rusko, ktoré však takéto obvinenia považuje za nepodložené. Rumunsko tiež viní čínsku platformu TikTok zo zvýhodňovania Georgesca v predvolebnej kampani.

Medzičasom sa v Rumunsku uplynulú nedeľu konali aj parlamentné voľby, z ktorých čiastočných výsledkov vyplýva, že vládnuca Sociálnodemokratická strana Rumunska (PSD) v nich získala najviac hlasov, čím vytesnila silnejúcu krajne pravicovú Alianciu za zjednotenie Rumunov (AUR), ktorá spochybňuje prozápadnú orientáciu krajiny. Ak konečné výsledky potvrdia tie predbežné, prozápadná koalícia vedená PSD bude mať v parlamente pravdepodobne dostatok kresiel na zostavenie vlády. V zákonodarnom zbore by však silné postavenie mala aj krajná pravica. Podporu ultranacionalistických strán, z ktorých niektoré majú zjavné proruské sympatie, v parlamentných voľbách predznamenalo práve Georgescovo nečakané víťazstvo v prvom kole prezidentských volieb. Analytici sa v súvislosti s posilňovaním krajnej pravice v Rumunsku obávajú, že by mohla podkopať podporu, ktorú Bukurešť poskytuje Ukrajine.