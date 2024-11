Začína sa plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, hlavnými bodmi sú schvaľovanie Európskej komisie a rozpočtu

(Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys)

Europarlament v pondelok v úvode stretnutia pri príležitosti Medzinárodného dňa odstránenia násilia páchaného na ženách vyjadrí svoj postoj k tejto téme a zhodnotí situáciu v EÚ i mimo nej. Očakáva sa, že poslanci EP upozornia na pretrvávajúce rodovo podmienené násilie na celom svete a vyzvú Komisiu, aby konala.

Poslanci tiež v tento deň prehodnotia výsledky summitu lídrov G20, na ktorom sa debatovalo napríklad o nastupujúcej americkej administratíve, izraelskej vojne v Pásme Gazy a vojne na Ukrajine. Diskutovať majú aj o záveroch rokovaní nedávnej konferencie OSN o biodiverzite v Kolumbii, ktorá hodnotila pokrok v ochrane svetových ekosystémov.

Stagnácia čínskej ekonomiky

Jednou z hlavných tém počas utorka bude diskusia s EK o ekonomických prognózach so zameraním na neisté geopolitické a obchodné súvislosti. Hovoriť budú o potenciálne nepriaznivom vplyve plánovaného zavedenia ciel zo strany novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, nestabilite na Blízkom východe a Ukrajine, stagnácii čínskej ekonomiky a problémoch v automobilovom odvetví.

Počas druhého dňa schôdze tiež europoslanci plánujú výzvou podporiť plné členstvo Rumunska a Bulharska v schengenskom priestore. Hraničné kontroly medzi týmito dvoma krajinami a ostatnými členmi schengenu boli pre námornú a leteckú dopravu zrušené v marci tohto roka, no na pozemných hraniciach kontroly zostali.

Očakáva sa, že sa nová Európska komisia ujme svojich povinností 1. decembra

V stredu po diskusii so zvolenou predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou o jej tíme a programe by mali europoslanci hlasovať o schválení nového kolégia komisárov na roky 2024 - 2029. Parlament rozhoduje o Komisii ako celku vrátane slovenského eurokomisára a kandidáta na portfólio pre obchod a hospodársku bezpečnosť, medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť Maroša Šefčoviča. Na potvrdenie potrebuje kolégium komisárov súhlas väčšiny odovzdaných hlasov europoslancov. Očakáva sa, že po schválení europarlamentom a po oficiálnom vymenovaní Európskou radou kvalifikovanou väčšinou sa nová EK ujme svojich povinností 1. decembra.

Europoslanci majú následne schváliť dohodu o rozpočte EÚ na rok 2025 s cieľom riešiť súčasné výzvy a riadiť náklady na splácanie prostriedkov z Plánu obnovy EÚ. Rozpočet by mal byť nastavený tak, aby sa Únia mohla lepšie zamerať na kľúčové opatrenia na zlepšenie života ľudí, zvýšenie konkurencieschopnosti a riešenie problémov, ako sú klíma, zdravie, migrácia alebo obrana.

Počas stredajšej rozpravy chcú europoslanci varovať aj pred legislatívou zameranou proti LGBTQI ľuďom a s Komisiou tiež rozoberú rast cien energií a energetickú chudobu. Podľa údajov EP nemalo v roku 2022 dostatok tepla vo svojich domovoch viac ako 41 miliónov Európanov.

EP vo štvrtok v uznesení pravdepodobne odsúdi ruskú vojenskú spoluprácu so Severnou Kóreou vo vojne proti Ukrajine. V utorok sa na túto tému uskutoční tiež rozprava so zástupcami Komisie. Ďalšou z tém bude diskusia o možnostiach posilnenia práv detí. Bude to 35 rokov, odkedy boli deti prvýkrát uznané za právne subjekty s nárokom na ľudské práva a základné slobody. Na programe budú počas týždňa aj ďalšie témy a hlasovania, ako napríklad schvaľovanie pomoci pre Nemecko a Taliansko po tohtoročných záplavách, prijímanie uznesení o ľudských právach a demokracii v Hongkongu, Iráne a Kambodži či potreba riešiť rozdiely v platoch žien a mužov.