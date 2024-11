Húsíovia údajne pomáhajú Rusku získavať Jemenčanov pre boj na Ukrajine

Konflikt v Jemene neutícha (Zdroj: SITA/AP Photo/Hani Mohammed, File)

MOSKVA/KYJEV – Rusko verbuje mužov z Jemenu, aby ich nasadilo do boja proti Ukrajine, a to s pomocou jemenských povstalcov húsíov. S odvolaním sa na nedeľňajšiu správu britského denníka Financial Times (FT) o tom informovala agentúra DPA.