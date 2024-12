Husársky kúsok Ukrajincov: Prekabátili ruské drony! Poslali ich tam, odkiaľ prileteli, TAKTO to urobili

Silueta iránskeho kamikadze dronu Shahed-136 (Zdroj: profimedia.sk)

KYJEV - Ukrajina vyvinula techniku ​​na presmerovanie ruských kamikadze dronov. Satelitné dáta dronov sú manipulované tak, aby lietali späť do Ruska a Bieloruska.

Ukrajina vyvinula metódu, ako nasmerovať kamikadze drony späť do Ruska a Bieloruska. Drony sú uvedené do omylu manipuláciou ich satelitných údajov a následne odoslané späť k svojim odosielateľom, uvádza denník „Telegraph“.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

V továrni v Tatarstane Rusko ročne vyrába viac ako 6000 bezpilotných lietadiel Shahed. Ruské sily každý deň vypália 30 až 80 týchto bezpilotných lietadiel na ukrajinské mestá.

Ukrajina odklonila 95 dronov

V utorok ruské sily vypálili na Ukrajinu 188 bezpilotných lietadiel Shahed a štyri rakety Iskander-M. Podľa ukrajinských vzdušných síl bolo 90 percent dronov zachytených. „Newsweek“ uvádza, že 95 dronov bolo úspešne presmerovaných do Ruska.

Dron Shahed-136 má rozpätie krídel 3,5 metra a môže niesť výbušné nálože s hmotnosťou 40 až 50 kg. Pôvodne navrhnutá Iránom ako lacná zbraň, v Rusku ju už rok a pol vyrába pod názvom „Geran-2“.

The Telegraph ďalej uvádza, že Ukrajina pracuje na novom drone, ktorý zachytí drony Shahed-136 vo vzduchu. Tento dron, známy ako „Sting“, je údajne schopný letieť rýchlejšie ako 160 km/h a dosiahnuť výšku 3000 metrov.

Elektronický boj na Ukrajine

Bývalý veliteľ ukrajinských ozbrojených síl generál Valerij Zalužnyj minulý rok povedal, že Ukrajina používa celoštátny systém elektronického boja s názvom Pokrova na rušenie ruskej satelitnej navigácie.

Podľa experta na vojenské technológie Davida Hamblinga má Ukrajina rôzne systémy, ktoré môžu rušiť navigáciu dronov, uvádza Newsweek. Hoci drony Shahed možno pomerne ľahko zostreliť guľometmi alebo prenosnými systémami protivzdušnej obrany, je ťažké ich odhaliť, pretože lietajú v malých výškach, aby sa vyhli radarovým systémom.