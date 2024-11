Zelenskému hrozí pád: Šepká sa o voľbách na Ukrajine! V prieskume dostal totálne KO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/Jacob King/Pool Photo via AP)

KYJEV - Ukrajina sa nachádza v rozhodujúcom bode svojej existencie. Na fronte silnie ruský tlak, morálka vojakov slabne a krajina smeruje k roku 2025, ktorý môže zásadne zmeniť jej politickú aj vojenskú budúcnosť. Kým svet sa pripravuje na možný návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu, na Ukrajine sa čoraz častejšie hovorí o nutnosti zmeny aj na čele vlastného štátu. Prieskumy ukazujú, že Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa stal symbolom odporu proti ruskej agresii, má teraz problém presvedčiť domácich voličov.

Prestížny britský magazín The Economist priniesol informáciu, že na Ukrajine by sa prezidentské voľby mohli konať už 25. mája 2025. Tento termín pripadá na obdobie, keď by teoreticky mohlo dôjsť k uzavretiu prímeria, zrušeniu stanného práva a novej Trumpovej iniciatíve na ukončenie vojny. Hoci prezidentská kancelária tieto špekulácie popiera, zdroje naznačujú, že regionálne štruktúry už začali s prípravami. Aj oponenti Zelenského pripúšťajú, že Ukrajina potrebuje nové vedenie.

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Napriek tomu si nikto nedovolí túto tému otvárať verejne. „Ak by sme teraz spustili volebnú kampaň, bola by to politická samovražda,“ povedal opozičný poslanec Jaroslav Železňak. Atmosféra v krajine je napätá – Rusi vysielajú rekordné množstvá dronov a rakiet na ukrajinskú energetickú sieť, pričom nadchádzajúca zima bude pre Ukrajinu zrejme najťažšou od začiatku vojny. Na Donbase ruské jednotky postupujú a Kyjev prichádza o strategické územia, ktoré mali slúžiť ako páka na vyjednávanie.

Popularita Zelenského klesla

Zároveň sa mení aj domáce politické prostredie. Popularita Volodymyra Zelenského, ktorá po ruskej invázii dosiahla 90 %, dnes výrazne klesla. Podľa najnovších prieskumov by v prípadných voľbách získal len 22 % hlasov, zatiaľ čo jeho hlavný rival, bývalý veliteľ ozbrojených síl Valerij Zalužnyj, by získal až 42 %. Zalužnyj, ktorého Zelenského administratíva presunula na diplomatický post vo Veľkej Británii, si udržiava podporu verejnosti aj napriek svojej momentálnej neúčasti na domácej scéne, píše iDnes.cz.

Ďalším možným konkurentom je šéf vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov, známy svojimi odvážnymi operáciami v ruskom tyle. Budanov, ktorému dôveruje 16 % voličov, predstavuje pre Zelenského ďalšiu výzvu. Práve Budanov a Zalužnyj sú považovaní za symboly kompetentnosti a nádeje v porovnaní so súčasným prezidentom, ktorému nedôveruje viac ako polovica respondentov.

Nálada Ukrajincov sa mení

Nálada na Ukrajine sa mení. Kým po začiatku vojny bola verejnosť ochotná obetovať všetko pre víťazstvo, dnes sa čoraz viac ľudí prikláňa k názoru, že je potrebné hľadať cestu k prímeriu – aj za cenu územných ústupkov. Komentátori tvrdia, že Zelenského imidž odhodlaného vodcu už nefunguje. Publicistka Maryna Danyľuk-Jarmolajevová v komentári pre Espresso zdôraznila: „Ukrajinci si stále viac uvedomujú, že krajinu musí viesť niekto, kto rozumie vojenským a bezpečnostným otázkam.“

Hoci prezidentské voľby na jar budúceho roka nie sú isté, je jasné, že Ukrajina čelí volaniu po zmene. Čoraz hlasnejšie sa hovorí, že Zelenskyj by mohol odísť ako hrdina, ktorý zjednotil národ v boji proti agresorovi, a odovzdať vedenie niekomu, kto dokáže krajinu viesť v povojnovej rekonštrukcii a budovaní odolnej armády.