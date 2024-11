Baerbocková na COP 29 kritizovala Azerbajdžan pre nedodržiavanie ľudských práv

Ministerka zahraničných vecí Nemecka Annalena Baerbocková (Zdroj: SITA/AP/Matthias Schrader)

"Zatknutia mediálnych aktivistov a členov opozície sú veľmi znepokojivé," vyhlásila šéfka nemeckej diplomacie. Upozornila najmä na prípad kritika azerbajdžanskej vlády Gubada Ibadohlua, ktorý je v domácom väzení a vláda mu nedovoľuje opustiť krajinu.

Poukázala aj na to, že Baku zakázalo vstup na svoje územie 76 členom Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktorí kritizovali azerbajdžanský režim. Baerbocková toto rozhodnutie označila za neakceptovateľné a poukázala na to, že na zozname sú aj nemeckí poslanci. Tento krok je podľa nej "nezlučiteľný so záväzkami Azerbajdžanu v Rade Európy."Podľa Baerbockovej je dôležité na klimatickej konferencii v Azerbajdžane túto tému otvoriť. Na druhej strane je však podľa ministerky dôležité dosiahnuť výsledky v boji s klimatickou krízou, ktorú nazvala ako bezpečnostno-politický problém súčasnosti.