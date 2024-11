Ministerstvo Hamasu hlási 20 zabitých pri operácii proti krádežiam pomoci

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Maya Alleruzzo)

"Dnešná bezpečnostná operácia nebude posledná," uviedlo ministerstvo s tým, že krádeže z nákladných áut "mali vážny vplyv na spoločnosť a viedli k známkam hladomoru v južnej Gaze". Zdroj z ministerstva pre AFP povedal, že pondelková operácia súvisela so sobotňajším vylúpením konvoja Svetového potravinového programu (WFP) vezúceho pomoc do Pásma Gazy. Hovorca OSN v pondelok na tlačovom brífingu v New Yorku povedal, že konvoj 109 nákladných áut vstúpil do pásma cez hraničný priechod Kerem Šalom neďaleko egyptskej hranice. Do určeného skladu pomoci sa však dostalo len 11 vozidiel.

Izrael po začiatku vojny s Hamasom pred vyše rokom Pásmo Gazy, kde toto militantné hnutie vládne, takmer úplne zablokoval. Distribúciu pomoci tam komplikuje nedostatok pohonných hmôt, poškodené cesty, krádeže, boje a opakované vysídľovanie veľkej časti z 2,4 milióna obyvateľov pásma počas konfliktu. Viacerí predstavitelia humanitárnych organizácií pre AFP povedali, že zlodeji ulúpia takmer polovicu z pomoci dovezenej do Pásma Gazy, najmä základné potreby.