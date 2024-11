Slovensko vníma návrh Joa Bidena pre Ukrajinu ako eskaláciu napätia, uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

BRUSEL - Slovensko nepodporuje návrh americkej administratívy povoliť Ukrajine použitie rakiet dlhého doletu na ciele na území Ruskej federácie. V rámci pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Marek Eštok.