Ruský občan podozrivý z výcviku sabotážnych skupín bol zadržaný v Bosne a Hercegovine

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Do operácie bola zapojená aj Spravodajská a bezpečnostná agentúra Bosny a Hercegoviny (OSA). Rus bol na zozname hľadaných osôb Interpolu, uviedol Dnevni Avaz so sídlom v Sarajeve.Téma výcvikových táborov pre proruských moldavských aktivistov v Republike srbskej (jedna z dvoch častí federácia BaH) vzbudila pozornosť minulý mesiac. Moldavské ministerstvo vnútra pred prezidentskými voľbami a ústavným referendom o členstve v EÚ informovalo, že počas razií zatkli viacero podozrivých, ktorí boli vyškolení v Rusku, Srbsku a Bosne a Hercegovine. Ich cieľom bolo vyvolávať násilie a destabilizovať Moldavsko.

Minister zahraničných vecí BaH Elmedin Konakovič potvrdil, že do srbského subjektu Bosny a Hercegoviny prišli osoby, ktoré trénovali moldavské tímy v prospech Ruskej federácie. Bosnianskosrbskí predstavitelia existenciu výcvikových stredísk popierali.Šéf OSA Almir Džuvo koncom októbra informoval, že do BaH z východu pred dvoma mesiacmi prišlo niekoľko cudzincov, ktorí by mohli byť spájaní s výcvikom sabotážnych skupín. Miestne médiá tiež uviedli, že v širšej oblasti mesta Banja Luka bolo podľa zdrojov z bezpečnostných a spravodajských agentúr najmenej sedem Rusov, ktorí začiatkom tohto roka cvičili moldavských občanov.