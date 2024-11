Vyšetrovateľ Smith stíhajúci Trumpa chce odstúpiť ešte pred jeho nástupom

Jack Smith (Zdroj: SITA)

WASHINGTON - Americký špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith plánuje odstúpiť zo svojej funkcie ešte pred nástupom Donalda Trumpa do prezidentského úradu, napísal v stredu denník The New York Times s odvolaním sa na svoje zdroje. Informuje o tom agentúra Reuters.