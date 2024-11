Trump chce v OSN novú tvár! Odborníčka na Blízky východ Stefanikova má korene v Československu

ELise Stefaniková v Madison Square Garden (New York) počas prezidentskej kampane (Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci)

NEW YORK – Budúca hlava USA Donald Trump už pomaly predstavuje spolupracovníkov, ktorí budú riadiť krajinu počas jeho druhého pôsobenia v Bielom dome. Zmena nastane aj v rámci zastúpenia pri medzinárodných organizáciách. USA by mala najbližšie štyri roky zastupovať republikánka, ktorá háji jasný postoj k vojne na Blízkom východe. Dokonca už stihla skritizovať aj samotné vedenie v New Yorku.

USA bude mať počas najbližších rokov pri OSN zastúpenie v podobe kongresmanky Elise Štefanikovej. Ide o dlhoročnú podporovateľku Donalda Trumpa, ktorá však nemá veľa skúseností so zahraničnou politikou ani národnou bezpečnosťou. Informuje o tom BBC. Stefaniková nahradí súčasnú veľvyslankyňu a kariérnu diplomatku Lindu Thomas-Greenfieldovú (35), ktorá dlhé roky pôsobila v zahraničnej službe USA.

Elise Stefaniková, ktorej otec má korene v Československu je členkou Snemovne reprezentantov pre ozbrojené sily a pôsobila aj vo výbore pre spravodajské služby. Vypracovala sa na najvyššie postavenú ženu v republikánskom vedení Snemovne reprezentantov.

Pôvod v Československu

Elise sa narodila druhého júla 1984 v Albany v štáte New York. Otec Kenneth má pôvod v Československu a matka Melanie v Taliansku. Ako prezradila pre Famous DC, počas vianočných sviatkov majú Stefanikovci tradíciu z otcovej strany. "Moja mama každý Štedrý deň varí pirohy. Sú plnené kyslou kapustou a syrom. Je to naša štedrovečerná tradícia. Už si veľmi nepamätám, či mi to ako malej chutilo, ale dnes si takéto zvyklosti užívam," prezradila Elise.

V auguste 2021 oznámila cez sociáne siete, že s partnerom Mattom Mandom sa im narodil syn Samuel (Sam) Albritton Manda.

Obhajkyňa Izraela

Po masakre z dňa siedmeho októbra 2023 Stefaniková kritizovala Organizáciu Spojených národov (OSN), že jej podpora pre Izrael proti Hamasu je nedostatočná. V októbri tohto roku dokonca vyhlásila, že by malo dôjsť k "úplnému prehodnoteniu amerického financovania OSN", čím len podčiarkla, že nesúhlasí s krokmi Palestínskej samosprávy, ktorá sa pokúša vyhostiť Izrael z OSN pre porušovanie ľudských práv v Pásme Gazy.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Hassan Ammar)

V Kongrese patrí kongresmanka z New Yorku medzi najaktívnejších obhajcov Izraela. Do pozornosti médií sa dostala po tom, ako viedla rôzne druhy vypočúvaní v rámci protestov na univerzitách. "Elise je neuveriteľne silná, tvrdá a inteligentná bojovníčka (za naše smerovanie pozm. red.) 'America First'," uviedol Trump vo vyhlásení. Kongresmanka vyjadrila "hlbokú pokoru" k menovaniu do novej funkcie a už teraz sa "teší na podporu od kolegov v Senáte". Ten musí ešte formálne hlasovať za jej menovanie na post veľvyslankyne pri OSN.

"Amerika je majákom pre svet. Od našich partnerov a spojencov očakávame, aby boli silnými partnermi pre dosiahnutie mieru, o ktorý sa tak veľmi usilujeme," dodal Štefániková vo vyhlásení pre New York Post.

Poradkyňa v Bielom dome

Kongresmanka Stefaniková sa narodila a vyrastala v štáte New York. Vysokoškolský titul získala v roku 2006 na prestížnej Harvardskej univerzite. Podarilo sa jej to ako prvej z rodiny. Do politiky vstúpila hneď po štúdiách. Za prezidenta Georgea W. Busha pôsobila v Bielom dome najprv ako poradkyňa pre vnútornú politiku a neskôr sa stala hlavnou poradkyňou šéfa Bushovho štábu Joshuu Boltena.

Nikki Haley never worked for George W. Bush. So that's at least one difference between her and Elise Stefanik pic.twitter.com/K8nVnMqXFx — Michael Tracey (@mtracey) November 11, 2024

Vyskúšala si aj priamy boj o Biely dom, keď bola hlavnou poradkyňou Paula Ryana, kandidáta na viceprezidenta. V roku 2008 ale ich hlavný kandidát na prezidentské kreslo Mitt Romney prehral. Štefániková sa rozhodla po tejto prehre kandidovať do Kongresu za štát New York.

Počas Trumpovho prvého impechmentu (ústavná žaloba) v roku 2019 bola jednou z jeho najväčších obhajkýň. "Som hrdá na to, že (v Snemovni reprezentantov) som najvyššou zástupkyňou a podporovateľkou (republikánov). Ako členka budúcej Trumpovej administratívy by som bola nesmierne hrdá a poctená takouto pracovnou príležitosťou," vyjadrila sa Stefaniková začiatkom tohto roka.

Vľavo hovorca republikánov Mike Johnson, v strede nová veľvyslankyňa USA pri OSN Elise Stefaniková a vpravo republikán za štát Iowa Zachary Nunn (Zdroj: SITA/AP/Ben Curtis)

Jej zvolenie však zanechá v Kongrese jeden voľný mandát pre štát New York. BBC poukazuje na to, že by to viedlo k mimoriadnym voľbám. Elon Musk, ako veľký podporovateľ Trumpa, tvrdí, že v čase, keď republikáni a demokrati bojujú o kontrolu nad Senátom je príliš riskantné uvoľniť akýkoľvek mandát.