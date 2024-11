Škandál okolo obľúbeného lieku: Stovky žalôb pre vážne vedľajšie účinky! Reakcia firmy, ktorá ho vyrába

(Zdroj: Getty Images)

NEW YORK – Pôvodne vôbec nebol určený na chudnutie, potom, ako sa ukázalo, že so sebou prináša aj tento „vedľajší efekt“ stal sa Ozempic nesmierne populárny. Siahajú po ňom celebrity aj bežní ľudia. Ukazuje sa však, že so sebou nesie aj nebezpečné nežiaduce účinky.