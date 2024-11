Sprostredkovateľ medzi britskou vládou a Trumpom? TENTO muž ponúka svoje služby

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

LONDÝN - Líder britskej krajne pravicovej strany Reform UK Nigel Farage vyhlásil, že by mohol byť "užitočný ako sprostredkovateľ" medzi labouristickou vládou v Británii a novozvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom. Farage deklaroval, že s Trumpom má "skvelé vzťahy". Informovala o tom agentúra DPA.

"Mám skvelý vzťah s Donaldom Trumpom, ale rovnako poznám aj mnohých ďalších vysokopostavených ľudí, ktorí budú v jeho administratíve," vyhlásil Farage. "Zdá sa mi, že by som mohol byť užitočný ako partner na rozhovoroch medzi Labouristickou stranou a Republikánskou stranou, ktoré sa v mnohých veciach nezhodujú. Neoficiálne, v zákulisí, aby som sa pokúsil pomôcť napraviť niektoré ich nezhody," deklaroval Farage.

Premiér: Víťazstvo Donalda Trumpa je prehrou liberalizmu

V rozhovore pre britskú agentúru PA označil Trumpa za "probritského amerického prezidenta". Jeho druhé funkčné obdobie môže byť podľa Faragea príležitosťou pre Britániu pokiaľ sa prekonajú spory so súčasnou britskou vládou, ktorá sa podľa neho o Trumpovi v minulosti vyjadrovala neslušne. Farage tvrdí, že Trump je odhodlaný presadiť pobrexitovú obchodnú dohodu s Londýnom, ktorá bola pozastavená príchodom Joea Bidena do Bieleho domu.

"Ak by sa ma vláda rozhodla využiť, urobil by som to nie preto, že podporujem labouristickú vládu, ale preto, že verím v niečo, čomu sa hovorí národný záujem," vyhlásil Farage. Farage je spojencom Trumpa, poskytoval mu poradenstvo niekoľko rokov a bol jediným britským poslancom, ktorý trávil volebnú noc spolu s Trumpom a jeho tímom na Floride.