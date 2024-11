Ekonomika eurozóny sa nevyvíja tak, ako sa čakalo, uviedol viceprezident Európskej centrálnej banky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Ekonomika eurozóny sa pravdepodobne nevyvíja tak dobre, ako sa pôvodne predpokladalo. Povedal to v stredu viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos. Informovala o tom agentúra Reuters.

ECB znížila v tomto roku úrokové sadzby celkovo trikrát po tom, ako sa ukázalo, že inflácia sa postupne spomaľuje. Niektorí finančníci však upozornili, že vzhľadom na vývoj ekonomiky by bolo vhodné pristúpiť k ešte rýchlejšiemu znižovaniu sadzieb. Obavy čiastočne zmiernili informácie o vývoji hospodárstva eurozóny za 3. kvartál, ktoré boli nečakane pozitívne. Hrubý domáci produkt (HDP) menovej únie vzrástol v 3. štvrťroku oproti predchádzajúcemu kvartálu o 0,4 %. Na porovnanie, v 2. kvartáli sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšil iba o 0,2 %. Rast zároveň výrazne prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s tým, že za obdobie júl až september vzrastie ekonomika o 0,2 %.

archívne video

Ekonomika má budúci rok rásť o 2,5 percenta (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Luis de Guindos však upozornil, že pozitívne údaje za 3. kvartál sú výsledkom najmä jednorazových faktorov, ako boli napríklad LOH v Paríži. "Po určitom zotavení v 1. polroku tohto roka najnovšie ekonomické ukazovatele naznačujú oslabovanie aktivity naprieč krajinami aj sektormi," povedal viceprezident ECB. "Tieto údaje signalizujú horší krátkodobý výhľad, než aký predstavovali projekcie ECB v septembri," dodal.

Dezinflácia je na dobrej ceste

Zároveň dodal, že dezinflácia je na dobrej ceste, čo sa však týka ďalšieho zníženia sadzieb, k tomu sa nevyjadril. V súvislosti so sadzbami zopakoval, že budú potrebné ďalšie ekonomické údaje, na základe ktorých sa ECB rozhodne. Trhy predpokladajú, že ECB na najbližšom zasadnutí 12. decembra zredukuje hlavnú úrokovú sadzbu o ďalších 25 bázických bodov. Navyše očakávajú, že k ďalším škrtom pristúpi banka aj na každom z troch prvých zasadnutí v roku 2025. To znamená, že súčasná depozitná sadzba na úrovni 3,25 % by sa mala počas budúceho roka znížiť pod 2 %.