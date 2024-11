PRIESKUM Koho by volila väčšina ľudí v krajinách Európy? Výsledky váš šokujú!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

BRUSEL/AMSTERDAM - Väčšina ľudí v krajinách Európy by radšej, ak by mohla, hlasovala za demokratickú kandidátku Kamalu Harrisovú ako za bývalého republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Vyplýva to z prieskumu, na ktorý v utorok v deň amerických prezidentských volieb upozornil informačný portál DutchNews.nl.

Prieskum verejnej mienky v rôznych európskych krajinách, aj na Slovensku, sa niesol v duchu otázky, koho spomedzi dvojice Harrisová – Trump by občania týchto krajín volili, ak by na to mali právo. Podľa výsledkov prieskumu Europe Elects, ktoré zverejnili v pondelok, by sa až 96 percent obyvateľov Dánska rozhodlo v prospech Harrisovej. Podobne výraznú podporu získala kandidátka Demokratickej strany aj v ďalších západoeurópskych krajinách, a to aj napriek tomu, že sa v nich v posledných rokoch úspešne presadzujú sily krajnej pravice, ktorá v USA podporuje Trumpa.

Trump by zabodoval hlavne v Rusku

Po Dánsku by Harrisová najväčšiu, 90-percentnú podporu získala vo Švédsku a Fínsku, nasledujú Holandsko (87 percent) a Nórsko (86 percent). Vysokú podporu získala aj v Nemecku (85 percent), Írsku (84 percent) a vo Francúzsku (83 percent). Spomedzi krajín strednej a východnej Európy ju najviac preferujú v Litve (83 percent) a Estónsku (74 percent). Spomedzi členov EÚ má Harrisová najmenšiu podporu v Maďarsku (38 percent), Bulharsku (42 percent), na Slovensku (48 percent) a v Slovinsku (49 percent), kde zvyšok percent získal Trump.

Mimo členských krajín Únie by Trump zabodoval hlavne v Rusku (78 percent, 22 percent Harrisová), Srbsku (33/97) a Gruzínsku (34/66). V Únii sa Trump najväčšej priazni teší v Maďarsku (62 percent). Tieto výsledky ukazujú na ostré rozdiely medzi západnou a východnou Európou. DutchNews.nl pripomenul, že podobný prieskum britskej agentúry YouGov ukázal, že Harrisová oslovila aj priaznivcov stredopravých strán v Európe. Bola by napríklad voľbou pre 89 percent voličov konzervatívno-liberálnej strany Venstre vo Švédsku, pre 78 percent voličov kresťanských a sociálnych demokratov (CDU/CSU) v Nemecku, 66 percent voličov Ľudovej strany (PP) v Španielsku či 58 percent konzervatívcov v Spojenom kráľovstve. Z prieskumu Europe Elects boli vylúčení ľudia, ktorí nemali žiaden názor na Harrisovú alebo Trumpa.