Trump vyzval podporovateľov, aby odvolili aj napriek dlhým radám

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Nadšenie voličov počas volebného dňa je podľa Trumpa obrovské. "To znamená, že rady budú dlhé! Potrebujem, aby ste odovzdali svoj hlas bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať. Zostaňte v rade!" napísal v príspevku na sociálnej sieti X.

Kandidátka demokratickej strany Kamala Harrisová taktiež vyzvala občanov, aby išli voliť. "Dnes máte poslednú šancu ovplyvniť tieto voľby," uviedla na sociálnej sieti X. Hoci je oficiálnym termínom tohtoročných volieb 5. november, v predstihu stihlo svoj hlas jednému z kandidátov odovzdať viac ako 80 miliónov ľudí.