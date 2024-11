Trump odovzdal svoj hlas! Výsledok uzná, ak budú voľby "spravodlivé"

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci)

Trump, ktorý do hlasovacej miestnosti dorazil so svojou manželkou Melaniou, médiám povedal, že je poctený, že fronty na hlasovanie sú také dlhé. "Počul som, že sa nám darí veľmi dobre," poznamenal ďalej. "Viedol som skvelú kampaň. Myslím, že bola možno najlepšia zo všetkých troch. V tej prvej sme si viedli skvele. V druhej sme si viedli oveľa lepšie, ale niečo sa stalo. Povedal by som, že toto je najlepšia kampaň, ktorú sme viedli," vyjadril tiež svoje presvedčenie.

(Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci)

Trump by na Floride ako odsúdený zločinec ťažko mohol hlasovať

Zároveň poznamenal, že výsledky volieb uzná, ak budú "spravodlivé". Ako ale poznamenáva agentúra AP, nie je jasné, čo tým presne myslel. Pri hlasovaní pred štyrmi rokmi Trump odmietol uznať svoju porážku a odvtedy šíri nepodložené tvrdenia o volebných podvodoch, ktoré ho podľa jeho názoru stáli víťazstvo.

Ako uvádzajú americké médiá, za normálnych okolností by Trump na Floride ako odsúdený zločinec ťažko mohol hlasovať, pretože to tunajšie zákony veľkej časti z nich zakazujú. Počítajú však s výnimkou pre osoby odsúdené v inom americkom štáte, v takom prípade sa postupuje podľa zákonov daného štátu. Trump bol tento rok uznaný vinným v štáte New York, ktorý aj odsúdencom umožňuje hlasovať, ak nie sú v čase volieb vo väzení.