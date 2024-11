Izrael vykonal vzdušné údery v Bejrúte: Blinken tvrdí, že došlo k pokroku v úsilí o prímerie v Libanone

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo)

WASHINGTON - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok povedal, že vyjednávači dosiahli "dobrý pokrok" na ceste k dohode, ktorá by priniesla prímerie v izraelskej ofenzíve v Libanone. Informuje o tom agentúra AFP.

Aktualizované 7:45 Štyria občania Thajska prišli o život a jeden ďalší bol zranený pri raketovom útoku neďaleko izraelského mesta Metula pri hranici medzi Izraelom a Libanonom. Vo vyhlásení na sieti X to dnes uviedla thajská diplomacia.

Aktualizované 7:05 Izraelské sily v noci na dnes vykonali vzdušné údery na južnom predmestí libanonského hlavného mesta Bejrútu, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na svedkov na mieste. Ide podľa nej o prvé údery v tejto oblasti za takmer týždeň.

Blinken tvrdí, že USA tvrdo pracujú na uzavretí dohody, ktorá by zahŕňala stiahnutie libanonského hnutia Hizballáh z pohraničnej oblasti s Izraelom. "Na základe mojej nedávnej cesty do regiónu a práce, ktorá momentálne prebieha, sme dosiahli značný pokrok v týchto otázkach," povedal Blinken a dodal, že stále je potrebné urobiť ešte veľa práce.

archívne video

Vládny špeciál s občanmi SR z Libanonu pristál v Bratislave (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Predstavitelia Bieleho domu Brett McGurk a Amos Hochstein sa vo štvrtok stretli s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorý vyhlásil, že akákoľvek dohoda o prímerí s libanonským proiránskym hnutím Hizballáh bude musieť zaručiť bezpečnosť Izraela.

Vyzval na uplatnenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN

Blinken znova vyzval na uplatnenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 z roku 2006, ktorá vyzýva na odzbrojenie neštátnych skupín v Libanone a úplné stiahnutie Izraela z krajiny. "Dôležité je uistiť sa, že máme jasno, a to tak zo strany Libanonu, ako aj zo strany Izraela, o tom, čo by sa vyžadovalo v súlade s rezolúciou č. 1701, aby sa dosiahla jej účinná realizácia - stiahnutie síl Hizballáhu z hraníc, nasadenie libanonských ozbrojených síl, orgány, pod ktorými by konali, vhodný mechanizmus presadzovania," uviedol šéf americkej diplomacie.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. (Zdroj: TASR/AP/Kevin Mohatt/Pool Photo)

Boje medzi Izraelom a Hizballáhom prebiehajú už rok, súbežne s vojnou v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Hizballáh tvrdí, že útočí na izraelské ciele ako prejav solidarity so svojím spojencom Hamasom.

Konflikt v Libanone sa však od septembra vystupňoval. Podľa údajov libanonského ministerstva zdravotníctva od 23.septembra zahynulo v Libanone najmenej 1700.

Libanonský úradujúci premiér Nadžíb Míkátí v stredu vyjadril nádej, že dohoda o prímerí s Izraelom bude oznámená v priebehu niekoľkých dní. Izraelský verejnoprávny vysielateľ zverejnil návrh dohody, ktorá údajne stanovuje počiatočné 60-dňové prímerie, píše Reuters.