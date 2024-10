Dráma na palube lietadla Boeing 767: Núdzové pristátie v Dakare

(Zdroj: Getty Images)

DAKAR - Lietadlo typu Boeing 767 prenajaté spoločnosťou Delta bolo v sobotu nútené núdzovo zastaviť svoj vzlet z letiska v Dakare pre technickú poruchu. V noci na nedeľu to oznámilo senegalské ministerstvo leteckej dopravy, ktoré dodalo, že lietadlo letelo do New Yorku.