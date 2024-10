Nečakaný zvrat! Zadržiavaní migranti sa môžu vrátiť do Talianska, povolil súd

(Zdroj: Getty Images)

Celkovo 16 migrantov pôvodom z Egypta a Bangladéša, ktorých zachránili v Stredozemnom mori, previezla tento týždeň loď talianskeho námorníctva do Albánska. Stali sa tak prvou skupinou, ktorá bola po spracovaní v albánskom prístave Shëngjin umiestnená v novom migračnom centre Gjadër v súlade so zmienenou dohodou. Už po počiatočnom posúdení v Albánsku však úrady rozhodli, že štyria z nich sa môžu vrátiť do Talianska. Návrat im umožnili buď zo zdravotných dôvodov, alebo pre to, že išlo o neplnoleté osoby.

Rímsky súd však v piatok odobril návrat do Talianska aj zvyšným 12 migrantom, ktorí podľa neho nepochádzajú z krajín, aké možno uznať za bezpečné a nespĺňajú tak kritéria predmetnej dohody s Tiranou. "Odmietnutie potvrdiť zadržiavanie v albánskych zariadeniach... je spôsobené nemožnosťou uznať krajiny pôvodu týchto zadržaných osôb za bezpečné," uviedla predsedníčka súdu Luciana Sangiovanniová. Dodala, že migranti majú z tohto dôvodu "právo byť prevezení nazad do Talianska".

Rímsky súd takto rozhodol v súlade s nedávnym verdiktom Európskeho súdneho dvora (ESD) súvisiacim s iným prípadom, ktorý predložilo Česko. ESD v danom prípade rozhodol, že krajina nemôže byť vyhlásená za bezpečnú, ak sa za také nepovažuje celé jej územie, čím obmedzil, ako vo všeobecnosti pristupovať ku krajinám mimo eurobloku.

Bezpečné krajiny

V súlade s dohodou, ktorú uzavrel Rím s Tiranou, mohli byť do migračných centier v Albánsku posielaní migranti pochádzajúci z 22 štátov, ktoré Taliansko zaradilo na zoznam tzv. bezpečných krajín. Medzi bezpečnými krajinami sa ocitli aj Egypt a Bangladéš, ktoré však za také nepovažuje ESD. Na piatkové rozhodnutie rímskeho súdu už s nevôľou reagovala vládna strana Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej, pričom ho označila za spolitizované. Samotná premiérka ohlásila, že na pondelok zvoláva v tejto veci zasadnutie vládneho kabinetu.

"Zvolala som vládu, aby schválila pravidlá, ktoré umožnia prekonanie tejto prekážky," povedala v piatok Meloniová novinárom v Bejrúte po stretnutí s libanonským premiérom Nadžíbom Míkátím. Kým Meloniová označila verdikt súdu za zaujatý, aktivisti zasadzujúci sa za práva migrantov ho privítali. Organizácia Sea Watch ho napr. komentovala slovami, že "celá mediálna šou organizovaná Meloniovej vládou" sa dostala do rozporu s vnútroštátnym aj medzinárodným právom.

Päťročná dohoda s Albánskom má stáť Taliansko približne 160 miliónov eur ročne a vzťahuje sa na dospelých migrantov mužského pohlavia, ktorých objavili plavidlá talianskeho námorníctva alebo pobrežnej stráže v medzinárodných vodách. Žien, detí, chorých a osôb, ktoré vykazujú známky mučenia, sa presuny do centier netýkajú. Rovnako neplatia ani pre ľudí, ktorí sa k brehom Talianska dostali na vlastných či súkromných lodiach.