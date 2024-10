Joe Biden vo štvrtok odcestuje do Nemecka: Má naplánovaných niekoľko stretnutí

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP/Mindaugas Kulbis)

Do Nemecka plánoval Biden pricestovať už minulý týždeň. Návštevu však zrušil pre pre silný hurikán Milton, ktorý zasiahol americký štát Florida. Na tlačovej konferencii o tom informovala hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová.Podľa Jean-Pierreovej bude veľká časť návštevy zameraná na pokračujúcu podporu USA pre Ukrajinu. Americký prezident pôvodne plánoval v Nemecku stráviť dva a pol dňa. Súčasťou programu bola aj jeho účasť na summite o vojenskej pomoci pre Ukrajinu na americkej základni Ramstein v západnom Nemecku. Ten sa však pre Bidenovu neúčasť neuskutočnil. Biely dom sa k novému termínu summitu zatiaľ nevyjadril a túto otázku necháva otvorenú.

Olaf Scholz (Zdroj: TASR/AP Photo/Markus Schreiber, File)

Návšteva Nemecka bola pôvodne spojená aj s viacerými formálnymi a ceremoniálnymi podujatiami. Nemecký časopis Spiegel však v nedeľu uviedol, že program bol značne zredukovaný.Napriek oklieštenému programu má nemecký prezident v úmysle Bidenovi odovzdať štátne vyznamenanie Záslužný rád Nemeckej spolkovej republiky za jeho prínos k rozvoju nemecko-amerického priateľstva.

AP pripomína, že Scholz je jedným z najbližších spojencov Bidenovej administratívy. Okrem výraznej podpory Ukrajiny zohral Scholz rozhodujúcu úlohu pri oslobodení reportéra denníka Wall Street Journal Evana Gershkovicha a ďalších osôb z ruských väzníc v rámci medzinárodnej výmeny väzňov. "Prezident naozaj chcel ísť do Nemecka a poďakovať sa osobne kancelárovi Scholzovi," vyhlásila Jean-Pierreová. Bidenov prezidentský mandát sa skončí už v januári.Piatkové stretnutie bude prvou bilaterálnou návštevu Bidena v Nemecku od začiatku jeho funkčného obdobia. Doteraz krajinu navštívil iba v rámci rôznych multilaterálnych stretnutí.Podľa pôvodného plánu chcel Biden po návšteve Nemecka vycestovať do Angoly. Túto cestu však presunul na začiatok decembra. AP pripomína, že Biden od nástupu do funkcie zatiaľ Afriku nenavštívil.