Vyslanec OSN navrhuje rozdeliť Západnú Saharu: Cieľom je ukončiť dlhotrvajúci konflikt

Staffan de Mistura (Zdroj: SITA/Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)

NEW YORK - Osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Západnú Saharu Staffan de Mistura navrhol, aby sa toto sporné územie rozdelilo medzi Maroko a povstalecké hnutie Polisario s cieľom ukončiť dlhotrvajúci konflikt. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.

Západná Sahara leží na atlantickom pobreží Afriky a je spornou bývalou kolóniou Španielska. O daný región bohatý na nerastné suroviny sa desaťročia vedú územné spory medzi Marokom a hnutím Polisario, ktoré má podporu Alžírska a na území Západnej Sahary sa usiluje založiť nezávislý štát."Diskrétne som so všetkými zúčastnenými prehodnotil a rozšíril koncepciu rozdelenia územia," uviedol de Mistura podľa AFP v stredu na neverejnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN.Túto rozľahlú púštnu oblasť považuje OSN za neautonómne územie, čo znamená, že tamojší obyvatelia ešte nedosiahli plnú mieru samosprávy. OSN taktiež považuje hnutie Polisario za legitímneho zástupcu obyvateľov západnej časti Sahary.

Maroko v súčasnosti kontroluje približne 80 percent územia a podporuje plán, podľa ktorého by mala Západná Sahara iba obmedzenú autonómiu pod jeho kontrolou. Trvá tak na svojom územnom nároku.Hnutie Polisario zase vyzýva na referendum o sebaurčení pod záštitou OSN, ktoré sa plánuje od uzavretia prímeria v roku 1991, no nikdy nebolo zrealizované.Myšlienka rozdelenia Západnej Sahary pritom nie je ničím novým, konštatuje agentúra AP. Mauritánia odstúpila južnú časť územia povstaleckému hnutiu, keď sa v roku 1979 vzdala svojich nárokov, no dohodu o tom nikdy neuzavreli. O rozdelení územia hovoril aj predchádzajúci vyslanec OSN James Baker pred viac než 20 rokmi.

De Mistura na margo svojho návrhu tvrdí, že takáto možnosť by na jednej strane mohla umožniť zriadiť nezávislý štát na juhu Západnej Sahary, zatiaľ čo zvyšok územia by bol pripojený k Maroku - s medzinárodne uznanou zvrchovanosťou nad ním.77-ročný taliansko-švédsky diplomat však pred BR OSN pripustil, že ani jedna strana - Maroko ani povstalci - neprejavili ochotu uvažovať o ďalšom zaoberaní sa návrhom.Polisario v reakcii podľa AFP uviedlo, že tento plán "neukotvuje" právo etnických obyvateľov na sebaurčenie. Hnutie zároveň kategoricky odmieta akékoľvek návrhy a iniciatívy.