Brazílska polícia chce Bolsonara spojiť s pokusom o prevrat, tvrdí zdroj

Federálna polícia prehľadala v stredu dom bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara

Náznaky o Bolsonarovom zapojení do úpravy návrhu dekrétu na zvrátenie volebných výsledkov budú posilnené ďalšími dôkazmi, ktoré polícia zhromaždila pomocou príkazov na prehliadku a zabavenie. Vyšetrovanie by podľa očakávaní malo byť ukončené do novembra. Zdroj, ktorý komunikoval pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že nové dôkazy naznačujú, že bývalý prezident a jeho spojenci pripravili plán na zabránenie inaugurácie víťaza volieb Lulu da Silva.

Vyšetrovanie sa podľa očakávaní malo skončiť do augusta, ale bolo predlžené po tom, čo polícia požiadala o dôkazy zo samostatného vyšetrovania údajného nezákonného sledovania politických protivníkov exprezidenta v čase, keď bol v úrade. Vpád Bolsonarových prívržencov do brazílskeho kongresu, Najvyššieho súdu a prezidentského paláca 8. januára 2023, týždeň po tom, ako Lula da Silva zložil prezidentský sľub, bol podľa zdroja "posledným dychom pokusu o prevrat".

Bolsonara obvinili zo sfalšovania osvedčenia o očkovaní proti infekčnému ochoreniu COVID-19

Zdroj tiež uviedol, že v telefónoch vyšetrovaných osôb sa našli nové dôkazy. Neuviedol však podrobnosti o tom, čo by mohlo byť zahrnuté do záverečnej správy, ktorá bude pravdepodobne zaslaná Najvyššiemu súdu v novembri. Bolsonara v marci obvinili zo sfalšovania osvedčenia o očkovaní proti infekčnému ochoreniu COVID-19. Obvinený je aj zo sprenevery šperkov darovaných saudskou vládou. Pre útoky na volebný systém v Brazílii dostal aj zákaz vykonávať verejnú funkciu, ktorý platí do roku 2030. Krajne pravicový bývalý prezident odmieta obvinenia a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania.