Polícia žiada o pomoc pri objasnení prípadu poškodenia auta na zastávke

Polícia žiada o pomoc pri stotožnený muža (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu poškodzovania cudzej veci. Osoba na fotografii by vedela pomôcť k objasneniu skutku z 27. júna v čase okolo 12.35 h na zastávke MHD Blumentál v Bratislave. Neznámy páchateľ vošiel do cesty vodičovi auta, vulgárne mu nadával a po nastúpení do autobusu cez otvorené dvere kopal do auta a poškodil ho. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.