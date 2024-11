Brazílsky exprezident Bolsonaro dúfa, že Trump podporí jeho politický návrat

Jair Bolsonaro (Zdroj: SITA/AP Photo/Eraldo Peres)

Bolsonaro sa podľa denníka The Wall Street Journal (WSJ) spolieha na to, že Trump zatlačí na brazílskych sudcov, aby odložili vykonanie súdneho rozhodnutia. Podľa neho má zakázané vykonávať verejnú funkciu do roku 2030 za nepodložené útoky na volebný systém v Brazílii pred voľbami v roku 2022. V nich napriek tomu utrpel porážku, informoval denník The Wall Street Journal (WSJ). "Trump je späť, a to je znamenie, že sa vrátime aj my," povedal Bolsonaro, ktorý je s Trumpom podľa WSJ v úzkom kontakte od jeho víťazstva v amerických prezidentských voľbách.

Pravicový populista Bolsonaro bol brazílskym prezidentom v rokoch 2019 až 2023. Po odchode z funkcie zostal politicky aktívny. Nedávno pomáhal pravicovej Liberálnej strane v kampani pred októbrovými komunálnymi voľbami. Brazílska polícia obvinila Bolsonara z priameho zapojenia do prípravy štátneho prevratu s cieľom zvrátiť výsledky volieb z roku 2022. Bolsonaro obvinenie popiera a tvrdí, že o prevrate nikdy nehovoril.