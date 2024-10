Taliansko vezie do Albánska prvých migrantov zachytených v Stredozemnom mori

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Hans-Maximo Musielik, File)

RÍM - Talianska loď v pondelok vyrazila do Albánska, aby tam do nových centier pre migrantov odviezla prvú skupinu potenciálnych žiadateľov o azyl zachytených v Stredozemnom mori. Pre AFP to potvrdil zdroj z tamojšej vlády.