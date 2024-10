Španielsku autodopravu čaká séria štrajkov: Vodiči chcú skorší odchod do penzie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MADRID - Španielske odbory zastupujúce vodičov kamiónov a autobusov vyhlásili od 28. októbra sériu štrajkov. Ich zámerom je dosiahnuť lepšiu dohodu so zamestnávateľmi pri vyjednávaní o lepších podmienkach pri skoršom odchode do dôchodku. V pondelok to oznámili odboroví predáci, informuje o tom agentúra Reuters.