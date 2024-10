Z Libanonu smerom na sever Izraela vypálili vyše 240 rakiet: Pri izraelskom útoku v Bejrúte zahynulo päť ľudí

(Zdroj: SITA/AP Photo/Hussein Malla)

TEL AVIV - Na územie na severe Izraela v stredu z Libanonu vystrelili viac ako 240 rakiet, pričom asi 100 v priebehu večera. Uvádza sa to vo vyhlásení izraelskej armády, z ktorého citoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).