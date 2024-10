Česi zatiaľ nevyšlú letecký špeciál do Libanonu, chcú využiť slovenský: Irán obnovuje lety

Prílet vládneho špeciálu (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

PRAHA - České veľvyslanectvo v Bejrúte bude rokovať so slovenskou ambasádou o evakuácii Čechov z Libanonu. Chcelo by využiť repatriačný let, ktorý sa chystá vypraviť SR. Česko svoj vlastný zatiaľ neplánuje. Na základe stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa českého veľvyslanca v Libanone Jiřího Doležela by slovenský let, ktorým by sa mohli evakuovať aj Česi, mohol byť vypravený v sobotu. V Libanone sa nachádza 280 Čechov, ktorí sú zaregistrovaní v systéme DROZD (Dobrovoľná registrácia občanov ČR pri cestách do zahraničia). Väčšina z nich podľa veľvyslanca odísť nechce.

"V tejto chvíli nie je zo strany občanov objednávka na to, aby sa z Prahy vypravoval špeciál. Snažíme sa skôr využívať voľné kapacity našich partnerov. Podľa všetkého má záujem o repatriáciu zhruba 20 - 25 občanov," povedal vo vysielaní stanice ČT24 Doležel.

Slovenské ministerstvo obrany o zámere vyslať do Libanonu repatriačný let informovalo v stredu po tom, ako to schválila vláda. Spresnilo, že ľudí bude najskôr evakuovať na Cyprus a až potom na Slovensko. Rezort obrany zároveň dodal, že v prípade potreby poskytne voľné kapacity aj pre občanov iných krajín. Do Libanonu dopraví aj humanitárnu pomoc.

Irán obnovuje lety

Irán vo štvrtok obnovil letovú prevádzku na svojom území, ktorú pozastavil po utorkovom raketovom útoku na Izrael. Letecký úrad v Iráne vtedy pozastavil vnútroštátne aj medzinárodné lety. Obmedzenie trvalo do štvrtka 5.00 h miestneho času (3.30 h SELČ), potvrdil hovorca úradu civilného letectva Džafar Jázárlú. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) však naďalej neodporúča európskym leteckým spoločnostiam vstupovať do iránskeho vzdušného priestoru. Odporúčanie zatiaľ platí do 31. októbra. Cez víkend vydala EASA odporúčanie vyhnúť sa vzdušnému priestoru Izraela a Libanonu, ktoré taktiež platí do 31. októbra. EASA situáciu naďalej monitoruje, pričom dĺžka platnosti odporúčania sa môže zmeniť.