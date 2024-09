Izraelská námorná loď zostrelila iránsky dron smerujúci na mesto Ejlat

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Peter Kneffel/dpa via AP)

TEL AVIV - Izraelská raketová loď v noci zachytila nad Červeným morom dron smerujúci na Izrael. Oznámila to v nedeľu izraelská armáda (IDF), píše TASR podľa správ agentúry DPA a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).