Pápež František vyzval Luxembursko na pomoc pre rozvojové krajiny

Pápež František (Zdroj: SITA/AP Photo/Dita Alangkara)

František uviedol, že zvýšenie zahraničnej pomoci by mohlo pomôcť zastaviť prílev utečencov a migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy. "Nezabúdajme, že k bohatstvu patrí aj zodpovednosť," povedal 87-ročný pápež na stretnutí s politickými a občianskymi lídrami počas svojej jednodňovej návštevy krajiny, v ktorej podľa Vatikánu žije približne 271.000 katolíkov.Pre pápeža Františka, ktorý následne zamieri aj do Belgicka, je to zriedkavá návšteva európskeho štátu. Má tendenciu chodiť na miesta, ktoré pápež nikdy nenavštívil alebo kde sú katolíci v menšine, píše Reuters.

Pápež taktiež uviedol, že Luxembursko je "príkladom, ktorý ukazuje cestu vpred pri prijímaní a integrácii migrantov a utečencov". Takmer polovicu zo 654.000 obyvateľov Luxemburska tvoria cudzinci, predovšetkým zo susedných krajín – Francúzska, Belgicka a Nemecka.František by mal do Belgicka pricestovať ešte vo štvrtok. Plánuje sa tam súkromne stretnúť aj s 15 obeťami zneužívania.