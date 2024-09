Pápež František ukončil svoju návštevu Belgicka omšou na štadióne

Pápež František (Zdroj: SITA/AP Photo/Dita Alangkara)

Na štadióne kráľa Baudouina sa zhromaždilo približne 40.000 veriacich, ktorí počas omše mávali belgickými a vatikánskymi vlajkami. Pápeža na štadión priviezli v papamobile. Na omši sa zúčastnil aj kráľ Filip a kráľovná Mathilde.Návšteva pápeža v Belgicku sa niesla v znamení minulých škandálov katolíckej cirkvi týkajúcich sa sexuálneho zneužívania maloletých, ktoré sa nevyhli ani Belgicku, píše AFP. František sa v piatok stretol so 17 obeťami sexuálneho zneužívania.

Františkova návšteva Belgicka je prvou od návštevy pápeža Jána Pavla II. v roku 1995. Aktuálna návšteva poukázala aj na názorové rozdiely medzi Vatikánom a niektorými veriacimi v progresívnych sekulárnych krajinách v otázkach, ako je napríklad rodová nerovnosť.V sobotu bol pápež počas stretnutia so študentami konfrontovaný s otázkou, aké miesto v cirkvi majú ženy. Františkova odpoveď, v ktorej ženy opísal ako dcéry, sestry a matky, niektorých účastníkov nahnevala. Univerzita, na ktorej sa stretnutie konalo, neskôr vyjadrila "neporozumenie a nesúhlas" s takýmto pohľadom.Pápež by mal z Bruselu odletieť okolo poludnia. Očakáva sa, že na palube lietadla, ktoré ho dopraví do Ríma, sa uskutoční tradičná tlačová konferencia.