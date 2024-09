Pellegrini vystúpil v Bezpečnostnej rade OSN: Kritizoval časté vetovanie rezolúcií

(Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew)

NEW YORK - Bezpečnostnú radu (BR) OSN oslabujú vnútorné konflikty, časté vetovanie dôležitých rezolúcií, neriešenie prehreškov voči medzinárodnému právu a mocenská politika namiesto mierových snáh. Dôsledkom je oslabenie dôvery členských štátov OSN v schopnosť rady reagovať na krízy vo svete. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini v rámci stredajšej otvorenej diskusie svetových lídrov na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.