USA, Európska únia a arabské krajiny vyzvali na dočasné prímerie v Libanone: Netanjahu na návrh nereagoval

Zasadnutie Bezpečnostnej rady o Libanone, streda 25. septembra 2024 v sídle OSN. (Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II)

NEW YORK - Spojené štáty, Európska únia a niekoľko arabských krajín v stredu v noci spoločne vyzvali na dočasné prímerie v Libanone, kde v priebehu posledných dní podnikol Izrael stovky útokov na ciele hnutia Hizballáh. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Aktualizované 12:41 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na návrh dočasného prímeria v Libanone neodpovedal a armáde nariadil, aby nateraz pokračovala v útokoch plnou silou. Uviedla to vo vyhlásení jeho kancelária, na ktorú sa vo svojej správe odvolala agentúra Reuters.

8:02 Izrael a Libanon v najbližších hodinách rozhodnú, či prijmú výzvu na prímerie od USA, Francúzska, EÚ, Saudskej Arábie a ďalších spojencov, píše server The Times of Israel (ToI) s odvolaním sa na nemenovaného amerického činiteľa. Vo vyhlásení vydanom na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyzývajú jeho signatári na okamžité 21-dňové prímerie pozdĺž libanonsko-izraelskej hranice, aby sa otvoril priestor pre diplomaciu.

Ďalší americký predstaviteľ výzvu označil za prelomovú. "Je to dôležitý prelom na libanonskej strane vzhľadom na všetko, čo sa tam dialo," povedal predstaviteľ USA novinárom na brífingu k spoločnému vyhláseniu, ktorého cieľom je zabrániť rozšíreniu konfliktu na Blízkom východe po takmer rok trvajúcich cezhraničných bojoch medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh.

Krajiny žiadajú dočasné prímerie

"Je načase dosiahnuť diplomatické riešenie, ktoré umožní civilistom na oboch stranách hranice vrátiť sa v bezpečí do svojich domovov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení, ktoré vydali USA, Európska únia, Austrália, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Katar.

archívne video

Hizballáh v Libanone sleduje rovnakú extrémistickú a nebezpečnú ideológiu ako Hamas a strieľa na sväté miesta v Izraeli, uviedol Daniel Hagari (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

"Diplomacia však nemôže byť úspešná v situácii, keď sa tento konflikt stupňuje. Preto vyzývame na okamžité 21-dňové prímerie na libanonsko-izraelskej hranici, aby sa vytvoril priestor pre diplomaciu na dosiahnutie diplomatického riešenia," dodali krajiny vo svojom vyhlásení. Situácia medzi Libanonom a Izraelom je podľa vyhlásenia "neúnosná a predstavuje neprijateľné riziko širšej regionálnej eskalácie".

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v stredu na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) o situácii v Libanone oznámil, že USA a Francúzsko navrhujú trojtýždňové prímerie, ktoré by "umožnilo rokovania a udržateľnejšie prímerie".

Jean-Noël Barrot (Zdroj: SITA/AP Photo/Seth Wenig)

Na okamžité prímerie vyzval aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý varoval, že sa "rozpútava peklo". Izrael uviedol, že víta diplomaciu v Libanone, ale nezaväzuje sa k prímeriu a sľúbil, že bude pokračovať vo svojom cieli pokoriť Hizballáh.

Boje medzi Izraelom a hnutím Hizballáh vyvolali obavy z regionálnej vojny. Násilie eskaluje od minulotýždňového útoku v Libanone, pri ktorom vybuchli komunikačné zariadenia používané členmi Hizballáhu. Tento útok, pri ktorom zomrelo 39 ľudí a asi 3000 ich utrpelo zranenia, je pripisovaný Izraelu. Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v počas útokov v stredu zahynulo ďalších 72 ľudí. Vysokopostavený americký predstaviteľ vyjadril nádej, že navrhované prímerie by mohlo otvoriť priestor aj na potenciálne prímerie v Pásme Gazy.

Francúzsky minister Barrot predstavil návrh na 21-dňové prímerie v Libanone

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v stredu na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) predstavil spoločný návrh Francúzska a Spojených štátov na 21-dňové prímerie v Libanone, kde v priebehu posledných dní podnikol Izrael stovky útokov na ciele hnutia Hizballáh. Informuje agentúra AFP.

"S našimi americkými partnermi sme v posledných dňoch pracovali na dočasnom prímerí...v trvaní 21 dní, aby bolo možné rokovať," povedal Barrot na mimoriadnom zasadnutí, o ktoré požiadalo Francúzsko. Podľa Barrota je diplomatické riešenie "skutočne možné," píše Reuters. Plán bude čoskoro zverejnený, oznámil francúzsky minister. "Spoliehame sa na to, že obe strany ho bezodkladne prijmú, aby ochránili civilné obyvateľstvo a umožnili začatie diplomatických rokovaní," dodal.

Barrot uviedol, že Francúzsko spolupracovalo so stranami na vymedzení parametrov diplomatického riešenia krízy podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 o zastavení bojov medzi Izraelom a Hizballáhom. "Je to síce náročná cesta, ale je to možná cesta," vyhlásil. Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval na okamžité zastavenie bojov v Libanone a varoval, že sa "rozpútava peklo".

Zobraziť galériu (3) Danny Danon (Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II)

"Sme vďační všetkým, ktorí sa úprimne snažia pomocou diplomacie zabrániť eskalácii, zabrániť úplnej vojne," povedal izraelský vyslanec pri OSN Danny Danon pred začiatkom mimoriadneho zasadnutia. "Využijeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, v súlade s medzinárodným právom, aby sme dosiahli naše ciele," dodal.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu vyhlásil, že Blízky východ je vystavený "katastrofe v plnom rozsahu". Varoval tiež, že ak Izrael vystupňuje svoju ofenzívu proti Hizballáhu, Teherán podporí Libanon "všetkými možnými prostriedkami". Nedávne izraelské útoky v Libanone si podľa libanonského ministerstva zdravotníctva vyžiadali už vyše 600 obetí na životoch a ranených.

Macron vyzval na obmedzenie práva veta v BR OSN i ukončenie eskalácie v Libanone

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu počas prejavu vo Valnom zhromaždení OSN v New Yorku vyzval na reformu Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) s cieľom obmedziť právo veta v prípadoch masového zabíjania. Apeloval aj na ukončenie izraelskej eskalácie v Libanone, okamžité prímerie v Pásme Gazy a prisľúbil pokračovanie dodávok zbraní pre Ukrajinu, informujú agentúry AFP a Reuters.

"Samotná reforma zloženia BR OSN nestačí na to, aby bola efektívnejšia. Želám si aj reformu, ktorá by zmenila operačné metódy s cieľom obmedziť právo veta v prípade masových zločinov," povedal Macron, čím pravdepodobne narážal na Rusko.

Francúzsky prezident počas prejavu vyzval aj na ukončenie podľa jeho slov izraelskej eskalácie v Libanone, ako aj ukončenie útokov zo strany proiránskeho hnutia Hizballáh na Izrael. "Naliehame na všetkých, ktorí (Hizballáhu) poskytujú prostriedky, aby tak prestali robiť," uviedol.

Dodal, že v rámci úsilia o zabránenie plnohodnotnej vojny vyšle koncom tohto týždňa do Libanonu ministra zahraničných vecí Jean-Noëla Barrota. "V Libanone nesmie byť vojna," vyhlásil Macron. Líder Francúzska počas prejavu uviedol, že hoci má Izrael právo sa brániť proti palestínskemu hnutiu Hamas, vojna v Pásme Gazy podľa neho trvá už príliš dlho a vyzýva na okamžité prímerie. "Nie je možné nájsť vysvetlenie" pre desaťtisíce mŕtvych, dodal.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine zopakoval, že Paríž bude naďalej poskytovať Kyjevu zbrane, ktoré potrebuje na obranu proti ruskej invázii. "Francúzsko bude naďalej robiť všetko, čo je v jeho silách, aby pomohlo Ukrajine udržať sa... Francúzsko podporuje pozoruhodný odpor ukrajinského ľudu," povedal Macron.