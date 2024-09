Iránsky prezident chce využiť Valné zhromaždenie OSN na obnovenie dialógu so Západom

Iránsky prezident Masúd Pezeškiján. (Zdroj: TASR/AP/Vahid Salemi)

"Konečným cieľom je zaistiť mier a stabilitu spolu s medzinárodnou komunitou a dúfam, že dosiahnem v tejto súvislosti dobré a konštruktívne výsledky," uviedol Pezeškiján pred odletom na 79. Valné zhromaždenie OSN, ktoré sa začne v pondelok v New Yorku. Pezeškiján je vnímaný ako umiernenejší. V New Yorku by podľa vlastných slov chcel hovoriť o "politickom a ekonomickom zmierení" pri rokovaniach so západnými partnermi. Svoj príhovor na VZ OSN, s ktorým vystúpi v utorok, plánuje tiež využiť na zlepšenie medzinárodnej povesti svojej krajiny.

archívne video

Aké je spojenie medzi Hamasom a iránskym režimom? (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Podľa iránskej tlačovej agentúry ISNA má Pezeškiján v New York tri ciele - obnovenie rokovaní o iránskom jadrovom programe, zrušenie sankcií spojených so sporom týkajúcim sa jadrového programu a uistenie Západu, že Irán nedodáva rakety Rusku a nezapája sa do konfliktu na Ukrajine. Podľa pozorovateľov sa bude Pezeškiján tiež snažiť obhájiť protiizraelskú politiku Iránu, a zároveň tvrdiť, že Teherán sa nesnaží o eskaláciu súčasnej krízy na Blízkom východe spojenej s vojnou v Pásme Gazy.

Irán podporuje vo vojne v Pásme Gazy palestínske hnutie Hamas a tiež šiitske hnutie Hizballáh v Libanone, s ktorými vedie spor Izrael. Odvtedy, čo je Pezeškiján prezidentom, sa však Irán drží podľa DPA v týchto konfliktoch viac v úzadí. Podľa pozorovateľov sú pre Pezeškijána dôležitejšie rokovania o jadrovej dohode medzi Iránom a svetovými mocnosťami. Odvtedy, čo sa od dohody v roku 2018 rozhodli Spojené štáty odstúpiť a uvaliť na Teherán sankcie, čelí totiž Irán ekonomickej kríze.