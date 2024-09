V Holandsku sa skončilo cvičenie NATO na boj proti dronom

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

AMSTERDAM - Na holandskej vojenskej základni Lieutenant General Best Barracks sa vo štvrtok skončilo 11-dňové vojenské cvičenie Severoatlantickej aliancie (NATO) zamerané na boj proti bezpilotným lietadlám. Do manévrov sa zapojilo vyše 20 krajín vrátane Ukrajiny a zhruba 50 spoločností. V piatok o tom informovala agentúra Reuters.