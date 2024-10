Rutte vyzval členské krajiny NATO na zvýšenie výdavkov na obranu

Mark Rutte (Zdroj: SITA/Gian Ehrenzeller/Keystone via AP)

Rutte tiež povedal, že sa neobáva výsledku novembrových prezidentských volieb v USA, pretože dokáže spolupracovať s ktorýmkoľvek kandidátom - či už demokratickou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou alebo republikánskym exprezidentom Donaldom Trumpom. "Nemám obavy. Oboch kandidátov poznám veľmi dobre," citovala jeho slová agentúra AFP.

archívne video

Námorné sily USA, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny absolvovali výcvik s NATO a medzinárodnými partnermi (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Rutte nahradí v utorok vo funkcii generálneho tajomníka NATO Nóra Jensa Stoltenberga, ktorý stál na čele Aliancie od roku 2014. Odchádzajúci šéf NATO v utorok uviedol, že Severoatlantická aliancia je v dobrých rukách.