Nemecká vláda zvažuje možnosti na pomoc automobilke Volkswagen

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Melissa Erichsen/dpa)

BERLÍN - Nemecká vláda zvažuje možnosti na podporu automobilky Volkswagen. Uviedol to vo štvrtok minister hospodárstva Robert Habeck. Reagoval tak na otázky médií o možnom rozsiahlom prepúšťaní v najväčšej automobilke v krajine. Informujeme na základe správy agentúry Reuters.

Vedenie Volkswagenu pred takmer dvomi týždňami upozornilo na vážnu situáciu v rovnomennej značke automobilky a uviedlo, že firma sa škrtom pravdepodobne nevyhne. Šéf VW Oliver Blume pre denník Bild povedal, že ak má automobilka prežiť, potrebuje urobiť radikálne zmeny. Poukázal na fakt, že v Európe sa kupuje menej áut, zatiaľ čo v rovnakom období prichádzajú na trh noví konkurenti z Ázie. "Koláč je stále menší, zatiaľ čo počet hostí pri stole rastie," uviedol vtedy Blume.

archívne video

Spoločnosť Volkswagen plánuje splniť ciele v novom roku, pripravila nové modely automobilov (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

V reakcii na najnovšiu situáciu však minister hospodárstva poukázal na význam automobilky pre nemeckú ekonomiku. "Volkswagen je pre Nemecko mimoriadne dôležitý," povedal Habeck novinárom. V piatok (20. 9.) plánuje navštíviť závod VW v meste Emden v Dolnom Sasku.

Minister sa odmietol vyjadriť k článku v ekonomickom časopise Manager Magazin, ktorý bez udania zdrojov uviedol, že niektorí vo firme počítajú s prípadnou redukciou pracovných miest vo VW v Nemecku v strednodobom horizonte až o 30.000. To je zhruba 10 % z celkového počtu zamestnancov automobilky na domácom trhu. Najväčší nemecký odborový zväz IG Metall a vedenie automobilky by mali na budúci týždeň začať nové kolo rokovaní o kolektívnej zmluve. To je zhruba mesiac pred pôvodne plánovaným termínom. Okrem štandardného vyjednávania o mzdách sa rokovania budú týkať aj budúcnosti nemeckých závodov a dohody o garancii pracovných miest, ktorú Volkswagen tento mesiac vypovedal.