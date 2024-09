Napätie medzi Izraelom a Hizballáhom: Možná vojenská operácia na libanonských hraniciach

Benjamin Netanjahu a Joav Galant (Zdroj: SITA/AP Photo/Shir Torem, Pool)

TEL AVIV - Izraelský minister obrany Joav Galant v telefonáte so svojím americkým partnerom Lloydom Austinom povedal, že vyhliadky na zastavenie bojov s militantmi hnutia Hizballáh na libanonskej hranici sa rozplývajú, uviedol v pondelok Galantov úrad vo výhlasení. Informuje o tom agentúra AFP.

Galant tiež vyhlásil, že pre pokračujúce väzby Hizballáhu k hnutiu Hamas je priestor na dosiahnutie dohody čoraz menší. Medzi libanonským hnutím Hizballáh a izraelskou armádou dochádza od začiatku vojny v Pásme Gazy minulý rok v októbri k takmer každodenným cezhraničným prestrelkám, pričom Hizballáh deklaroval, že tak podporuje svojho spojenca Hamas. Boje prinútili desaťtisíce ľudí na oboch stranách opustiť svoje domovy.

archívne video

Hizballáh v Libanone sleduje rovnakú extrémistickú a nebezpečnú ideológiu ako Hamas a strieľa na sväté miesta v Izraeli, uviedol Daniel Hagari (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Napriek viacerým kolám rozhovorov sprostredkovaných Spojenými štátmi, Katarom a Egyptom s cieľom dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy nič nenaznačuje pokrok v diplomatickom riešení zastavenia bojov medzi Hizballáhom a Izraelom, píše AFP.

Hizballáh nemá v úmysle ísť do vojny

Zástupca vodcu Hizballáhu Naím Kássim v sobotu vyhlásil, že jeho skupina "nemá v úmysle ísť do vojny", ale ak ju Izrael rozpúta, obe strany utrpia veľké straty. Izrael a Hizballáh viedli v lete v roku 2006 mesiac trvajúcu vojnu, ktorá si vyžiadala viac ako 1200 mŕtvych na libanonskej strane, z toho väčšinu tvorili civilisti. Počas konfliktu zahynulo aj 160 Izraelčanov, zväčša vojakov.

Vo vyhlásení ministerstva obrany sa píše, že Galant "opäť zdôraznil záväzok Izraela eliminovať prítomnosť Hizballáhu na juhu Libanonu a umožniť bezpečný návrat izraelských severných komunít do svojich domovov".

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg, Pool)

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že súčasná situácia nebude pokračovať. "Urobíme všetko potrebné na to, aby sa naši obyvatelia bezpečne vrátili do svojich domovov," povedal Netanjahu a dodal, že "vníma utrpenie" vysídlených obyvateľov. Podľa izraelských médií v pondelok do Izraela pricestoval osobitný vyslanec amerického prezidenta Joea Bidena Amos Hochstein, aby pomohol zmierniť napätie na izraelsko-libanonských hraniciach.