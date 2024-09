Prichádza pomoc! Českí ovocinári, ktorých na jar postihli mrazy, dostanú pol miliardy korún

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

EÚ Česku poskytla pomoc vo výške 15 miliónov eur (približne 376 miliónov korún), ďalších 100 miliónov korún dodá česká vláda. "Mimoriadna finančná podpora pomôže aspoň čiastočne kompenzovať škody ovocinárom spôsobené mrazmi nebývalého rozsahu, ktoré zasiahli veľkú časť územia ČR tento rok v apríli a spôsobili obrovské škody v sadoch," vysvetlil Výborný.

Podporu môžu získať tí pestovatelia, ktorí okrem iného preukážu, že jarné mrazy poškodili viac než 50 percent ich sadov. Podľa ministra je takýchto ovocinárov viac než 600. Musia tiež doložiť doklad o poistení. "Platí, že v prípade, ak boli poistení, majú nárok na 100 percent sadzby, ktorá bola určená. V prípade, že niekto nebol poistený, kompenzácia sa bude krátiť o 50 percent," dodal Výborný.

Finančná pomoc by im mala byť vyplatená najneskôr do 31. januára budúceho roka. Rezort však podľa ministra predpokladá, že by pomoc mohli ovocinári dostať v priebehu decembra. Zdôraznil, že podpora zďaleka nepokryje prepad príjmov z tržieb, ktoré by inak ovocinári utŕžili predajom úrody, ale pomôže im prekonať toto obdobie. Tento rok bude podľa odhadu ministerstva úroda hlavných ovocných druhov pestovaných v produkčných sadoch v ČR v porovnaní s rokom 2023 nižšia až o 74 percent. Prepad tržieb ovocinárov bude mať podľa rezortu veľmi dramatický vplyv na ekonomickú situáciu ovocinárskych podnikov.