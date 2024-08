Vyťažený herec Majeský: Pre prácu nemá čas ani na dovolenku?! Veľké plánovanie s manželkou

Marek Majeský (Zdroj: Ján Zemiar)

Marek Majeský patrí k našim najvyťaženejším hercom a v pracovnom duchu sa doposiaľ nieslo aj jeho leto. Herec už nejaký čas zarezáva na nakrúcaní seriálu Nemocnica, ktoré je už v plnom prúde, avšak to zďaleka nie sú jeho jediné pracovné aktivity. Sladké ničnerobenie pri mori s rodinkou ho teda ešte len čaká. „Ja som júl trávil na bratislavskom hrade vrámci Shakespearovskýcj slávností, medzitým sme mali detičky aj v tábore, kde pravidelne chodia každý rok a kde si to užívajú, takže my sa konečne chystáme na takú spoločnú väčšiu rodinnú dovolenku v auguste.“ Zladiť si rodinné kalendáre však pre manželov Majeských, ktorí obaja pôsobia v hereckej branži, nie je úplne najjednoduchšie. Spontánnosť tak často ide bokom a dvojica musí skutočne plánovať vo veľkom!

My sme sa však vrátili aj k samotnému seriálu Nemocnica, ktorý sa teší veľkej obľube! V seriáli stvárňuje herec postavu riaditeľa nemocnice MUDr. Mareka Hauptmanna. „Už som si celkom na to zvykol a vrámci toho riaditeľovania, to myslím prešlo rôznymi peripetiami a scenáristi vždy vymyslia niečo zaujímavé. V podstate mám v tejto hereckej postave priestor fungovať aj ako lekár, nielen ako riaditeľ.“ Herec má pritom k lekárskemu prostrediu blízko, a to nielen vďaka seriálovej úlohe, ale aj z domáceho prostredia, keďže jeho otec je chirurg–ortopéd. Naskytá sa teda otázka, či by on sám vedel poskytnúť aj prvú pomoc. „Myslím, že to nemusí súvisieť iba s tým, že pochádzam z medicínskeho prostredia. To sú základné veci, ktoré by hádam bolo dobré, aby každý človek ovládal.“ Jedným dychom však dodáva, že sa našťastie nikdy neocitol v takej dramatickej situácii, aby bol nútený prvú pomoc podať. To sa však nedá povedať o jeho hereckom kolegovi, ktorý Majeskému rozprával príhody, z ktorých mu behal mráz po chrbte. Čo-to však poodhalil aj zo samotného seriálu.

Majeský (Zdroj: NL/TH)