Nový zákon v Západnom Bengálsku: Trest smrti za znásilnenie

KALKATA - Parlament indického štátu Západné Bengálsko v utorok jednomyseľne prijal zákon, ktorý by mohol umožniť popravy páchateľov znásilnení, informovala agentúra AFP.

Ide o reakciu na nedávny prípad znásilnenia a vraždy 31-ročnej lekárky, ktorý v Západnom Bengálsku i ďalších štátoch Indie vyvolal protesty proti nízkym trestom za násilie páchané na ženách. Došlo aj k štrajkom zamestnancov zdravotníctva, ktorí sa domáhali aj zlepšenia svojej osobnej bezpečnosti pri výkone povolania.

Ako konštatovali miestne médiá, Bengálsko sa stalo prvým štátom Indie, ktorý zaviedol zmeny celoštátnych zákonov týkajúcich sa trestných činov znásilnenia, skupinového znásilnenia a sexuálnych zločinov na deťoch. Návrh zákona stanovuje trest smrti za znásilnenie a sexuálne trestné činy pre osoby usvedčené zo znásilnenia, ak ich činy povedú k smrti obete alebo ju zanechajú vo vegetatívnom stave.

AFP však upozornila, že nový zákon prijatý v Západnom Bengálsku je do značnej miery len symbolický, pretože indický trestný zákonník platí jednotne v celej krajine. Ak by ho však guvernér štátu Ánanda Bose a prezidentka Draupadí Murmúová podpísali, mohol by sa stať zákonom s územne obmedzenou platnosťou.

Štrajky zdravotníkov

Štrajky zdravotníkov a zhromaždenia podporované tisíckami bežných občanov v celej Indii medzičasom utíchli, len v Západnom Bengálsku sa protesty zmenili na strety medzi prívržencami rôznych politických strán, vrátane v tomto štáte vládnuceho Celoindického kongresu Trinamul (AITC) a Indickej ľudovej strany (BJP) premiéra Naréndru Módího, ktorá je síce na celoštátnej úrovni pri moci, ale v Západnom Bengálsku je v opozícii. Obe tieto strany nový zákon sprísňujúci tresty za znásilnenie podporili.

Násilná smrť lekárky z Kalkaty vyvolala u mnohých Indov spomienky na prípad skupinového znásilnenia a vraždu mladej medičky z roku 2012. Tento čin, ktorý sa odohral v Naí Dillí, sa vtedy stal politickou témou a bol vnímaný ako jeden z faktorov následného úspechu BJP vo voľbách. Vykonanie trestu smrti býva v Indii často odkladané rokmi odvolaní. Popravy sa zvyčajne vykonávajú obesením.