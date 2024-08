Prevrátený tanker, ktorý spôsobil ropnú škvrnu, opäť spojazdnili

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Maran Tankers)

V čase úniku bolo plavidlo - označené ako "Gulfstream" - vlečené remorkérom "Solo Creed", ktorý krátko po incidente vypol svoje sledovacie zariadenie. Trinidadská vláda sa stále snaží vypátrať osoby zodpovedné za obe plavidlá. K napraveniu polohy tankera došlo v pondelok, uviedlo trinidadské ministerstvo energetiky. Kontrola plavidla je naplánovaná na utorok. "Gulfstream" prevážal zhruba 85.000 barelov vykurovacieho oleja, keď sa vo februári prevrátil pri pobreží eko-priemyselného parku Cove na juhu ostrova Tobago.

Tanker sa plavil pod neidentifikovanou vlajkou a nevydal žiadne núdzové volanie. Po objavení úniku sa nenašla žiadna posádka a remorkér "Solo Creed" medzitým zmizol. Environmentalisti uviedli, že únik poškodil útes a atlantické pláže v predvečer karnevalových osláv. Očakáva sa, že tanker "Gulfstream" bude odtiahnutý do hlavného mesta Port of Spain na ostrove Trinidad.

Minister energetiky Stuart Young v máji uviedol, že Tanzánii, Nigérii, Paname, Arube a Curacau boli zaslané oficiálne žiadosti o pomoc pri vypátraní osôb zodpovedných za inkriminovanú dvojicu plavidiel. Young dodal, že čistiace práce budú stáť 30 miliónov dolárov.