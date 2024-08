Raketový útok Hizballáhu na Izrael: Odvetná akcia za nočný útok v Libanone

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ariel Schalit)

BEJRÚT - Proiránske militantné šiitské hnutie Hizballáh v sobotu v odvete za útok izraelskej armády vypálilo smerom do oblastí na severe Izraela vyše 50 rakiet. Hlavným terčom útoku bol kibuc Ajelet ha-Šachar, ktorý sa nachádza asi desať kilometrov od libanonskej hranice a nepatrí medzi úradmi evakuované lokality, informoval denník The Times of Israel (TOI).