AKTUÁLNE WHO vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia v súvislosti so šírením opičích kiahní

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením ochorenia opičích kiahní v afrických štátoch. Vírus sa šíri vo viac ako desiatich afrických krajinách a prevláda najmä jeho nový variant.

archívne video

Ministerka zdravotníctva neprišla vysvetliť postoj Slovenska pri nových stanovách WHO (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

WHO sa riadila odporúčaním nezávislých odborníkov na vírus opičích kiahní, ktorí sa na pozvanie organizácie stretli na zasadnutí výboru pre mimoriadne situácie."Dnes sa stretol výbor pre mimoriadne situácie a oznámil mi, že podľa jeho názoru súčasná situácia predstavuje ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu. Túto radu som prijal," uviedol na tlačovej konferencii generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že súčasná situácia je niečo, "čo by sa malo týkať nás všetkých. Potenciál ďalšieho šírenia v Afrike a mimo nej je veľmi znepokojujúci."

Vyhlásenie stavu ohrozenia nemá konkrétne dôsledky. Jeho cieľom je upozorniť príslušné orgány na celom svete, aby sa pripravili na možnosť vypuknutia nákazy, pripomína DPA.V stredu stav núdze vyhlásilo aj centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb Africkej únie, ktoré upozornilo, že nákaza sa šíri mimoriadne rýchlo. Od začiatku tohto roka zaznamenali už vyše 15.000 prípadov nákazy opičími kiahňami a 461 úmrtí. To predstavujú nárast o 160 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Opičie kiahne (mpox) sú infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša pri blízkom kontakte. Majú symptómy podobné chrípke, pričom spôsobujú aj hnisajúce vyrážky. Väčšina prípadov má mierny priebeh, avšak toto ochorenie môže aj zabíjať.Z Konžskej demokratickej republiky (KDR) sa začal najskôr šíriť endemický kmeň ochorenia známy ako Clade I. No zdá sa, že blízkym kontaktom medzi ľuďmi, predovšetkým deťmi, sa začal šíriť nový variant známy ako Clade Ib.Opičie kiahne sa prvýkrát objavili v KDR v roku 1970. V máji 2022 sa celosvetovo prudko rozšíril počet infekcií a WHO taktiež pristúpilo k vyhláseniu ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu, ktorý trval do mája 2023.