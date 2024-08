Napätie v novej iránskej vláde: Prezident čelí kritike za zloženie kabinetu

Nový iránsky prezident Masúd Pezeškiján. (Zdroj: TASR/AP/Vahid Salemi)

Niektorí z vybraných konzervatívnych ministrov nemajú podľa kritikov nič spoločné s reformným kurzom, ktorý Pezeškiján sľuboval počas predvolebnej kampane. Pezeškiján reagoval slovami, že je otvorený kritike, ale že jeho ministri by mali dostať šancu. "Počkajte, kým sa vládny kabinet pustí do práce, a kritizujte ho na základe jeho výsledkov," napísal v utorok na sociálnej sieti X.

Politickí pozorovatelia sa domnievajú, že Pezeškiján bol prinútený doplniť 19-členný kabinet o niektoré mená v parlamente, v ktorom dominujú zástancovia tvrdej línie. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v pondelok na protest proti zoznamu vymenovaných členov novej vlády vyhlásil, že po 11 dňoch vo funkcii odstupuje z postu viceprezidenta. Zaríf uviedol, že nesúhlasí s najmenej siedmimi z 19 kandidátov na členov vlády, a preto sa rozhodol vrátiť k svojej akademickej práci.

مردم عزیز سرمایه بزرگ دولت شمایید، توجه و حساسیت شما در انتخاب اعضای کابینه ارزشمند است. بی‌تفاوتی به رفتار سیاستمداران جای خود را به انتقاد داده است. این یعنی ما یک گام به جلو رفته‌ایم.



در مرحله انتخاب و بررسی کابینه از صاحبنظران متعددی مشورت گرفتیم و تلاش کردیم با رویکرد وفاق… — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) August 13, 2024

Tento bývalý šéf iránskej diplomacie bol vďaka svojim politickým skúsenostiam považovaný za jednu z kľúčových postáv budúcej Pezeškijánovej vlády. Prezident dúfal, že sa mu podarí obnoviť jadrové rokovania so Západom, pričom Zaríf by zohral v tejto situácii ústrednú úlohu. Zaríf bol v rokoch 2013-21 hlavným diplomatom islamskej republiky, v roku 2015 sa mu ako vedúcemu iránskeho vyjednávacieho tímu vo Viedni podarilo dokončiť medzinárodnú jadrovú dohodu so šiestimi svetovými mocnosťami.