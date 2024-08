Slovenský olympijský dom v Paríži navštívilo už viac ako 44-tisíc ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Cameron Spencer)

PARÍŽ - Slovenský olympijský dom v Paríži navštívilo do nedele viac ako 44.300 ľudí. Prekonalo to očakávania návštevnosti, ktorá ešte do jeho večerného definitívneho uzavretia porastie. Informovala národná agentúra na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel.