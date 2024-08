OSN varuje: Afganská odnož skupiny Islamský štát predstavuje najväčšiu vonkajšiu teroristickú hrozbu pre Európu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP (AP Photo/Mary Altaffer))

New York 8. augusta (TASR) - Šéf úradu OSN pre boj s terorizmom Vladimir Voronkov vo štvrtok varoval, že afganská odnož skupiny Islamský štát - IS Chorásán (IS-K) predstavuje najväčšiu vonkajšiu teroristickú hrozbu pre Európu, pretože posilňuje svoju organizačnú silu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

"IS-K v uplynulých šiestich mesiacoch zlepšil svoje finančné a logistické kapacity, a to aj vďaka afganskej podpore a stredoázijskej diaspóre," uviedol Voronkov.Džihádistická skupina sa prihlásila k marcovému útoku v komplexe Crocus City Hall pri Moskve, ktorý si vyžiadal 145 mŕtvych . Francúzsky prezident Emmanuel Macron po útoku oznámil, že skupina sa pokúšala zaútočiť aj na území Francúzska.

V stredu rakúske úrady zadržali podozrivých napojených na IS, ktorí údajne plánovali útok na koncert americkej speváčky Taylor Swiftovej vo Viedni. Nebolo však hlásené žiadne prepojenie na afganskú odnož, píše AFP.Podľa Voronkova sa "stalo zjavným" riziko, že afganská odnož uskutoční teroristické útoky v zahraničí. Poznamenal, že skupina zintenzívnila svoje náborové úsilie.

V poslednej správe generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na túto tému, zverejnenej minulý mesiac, bolo uvedené, že úrady boli v stave vysokej pohotovosti pred možnými útokmi počas futbalového šampionátu Euro a letných olympijských hier v Paríži. Vyzval krajiny, aby sa zjednotili a zabránili tomu, aby sa Afganistan opäť stal ohniskom teroristických aktivít, ktoré ovplyvňujú ďalšie štáty.Voronkov varoval aj pred obnovení základnej štruktúry IS na Blízkom východe a pred zhoršujúcou sa situáciou v Afrike, kde Západoafrická provincia IS v Saheli "rozšírila a upevnila oblasti, v ktorých pôsobí". Podľa Voronkova hrozí, že ak skupiny rozšíria svoj vplyv, územie od Mali až po severnú Nigériu by sa mohlo dostať pod ich kontrolu. Poukázal aj na rastúci počet útokov IS v Mozambiku, Konžskej demokratickej republike a Somálsku.